Курс долара без обмежень: яким він буде в передостанній тиждень року

Передостанній тиждень грудня обійдеться без сюрпризів

Поки експерти дають прогнози, яким буде курс валют у 2024 році, передостаннього тижня 2023-го обіцяють стабільність. Ціна долара в період з 18 по 24 грудня напевно залишиться стійкою, щоправда, вона зазнаватиме деяких змін.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий. За його словами, зняття обмежень з банків та обмінних пунктів на вільний продаж валюти, як і передсвятковий сезон, позитивно позначиться на готівковому ринку.

На думку експерта, можна говорити про чотири фактори, що впливають на вартість долара сьогодні:

скасування обмежень – це важливий крок, який може призвести до поєднання валютних курсів банків та обмінників до одного;

пропозиція на готівковому ринку може дещо зрости (до 15%), що призведе до коригування курсів у бік зниження;

різниця курсів міжбанку та готівкового ринку збережеться на рівні 0,5-0,6 грн (принаймні це цілком можливо до завершення свят);

економічні обставини в перспективі найближчих 2-3 місяців майже не викликають занепокоєння: це стосується обсягів одержуваної макрофінансової допомоги та прогнозу такої допомоги на 2024 рік. А питання блокування польсько-українського та словацько-українського кордонів може бути близьким до свого логічного рішення.

"Саме тому можна припустити, що з 18 по 24 грудня загальна ситуація на готівковому ринку буде цілком прогнозованою і навіть стабільною у своїй прогнозованості: курсовий коридор на готівковому ринку (36,8-37,8 грн/дол. та 39-41 грн/ євро), як і минулого тижня, буде на незначній відстані від коридору міжбанку (36,5-37,5 грн/дол. та 39-40,5 грн/євро), а поточні курсові зміни, як і різниця між курсами купівлі та продажі, ймовірно, не зміняться", — прогнозує Тарас Лєсовий.

За його словами, коливання курсу долара на готівковому ринку не перевищить 30 копійок на кожному доларі.

У той же час, на думку економічного експерта Олега Пендзіна, затримка траншей від міжнародних партнерів чинить на нацвалюту додатковий тиск, який поки що ніяк не позначиться на курсі долара.