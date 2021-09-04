Рус

У Дніпрі вуличне знайомство закінчилося пограбуванням і самогубством

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
67
ілюстративне фото Новина оновлена 04 вересня 2021, 20:20
ілюстративне фото

Знайомство пішло за несподіваним сценарієм.

У Дніпрі чоловік познайомився на вулиці з двома жінками, привіз їх додому, а потім пограбував і застрелився.

Про це пише "Дніпро оперативний" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Як вказується, чоловік підійшов до жінок на зупинці громадського транспорту біля перехрестя Донецького шосе та вул. Образцова. Після розмови він запросив їх до себе додому за адресою Софії Ковалевської, 80, де вони почали розпивати спиртне.

Незабаром під час їх посиденьок виник конфлікт, після чого чоловік дістав обріз і почав погрожувати дівчатам. Жертви віддали тому п’ять тисяч гривень і телефон, після чого чоловік у грубій формі виштовхнув їх з квартири. Одну з них він вдарив зброєю.

Після цього ті звернулися до поліції.

Силовики, що прибули на місце, деякий час намагалися достукатися до господаря, а потім почули постріл. Коли вони все ж змогли потрапити всередину, то виявили лише його бездиханне тіло.

Попередньо встановлено, що чоловік наклав на себе руки, пострілом з обрізу.

Як повідомлялося раніше, в Запоріжжі померла п’ятирічна дівчинка, яку разом з сім’єю на минулих вихідних збив п’яний водій.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Політика
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Категорія
Від автобуса залишився згорілий остов.
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Слідом за маслом дорожчають і курячі яйця
Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
До школяра викликали "Швидку допомогу"
Пережив клінічну смерть на уроці: медики "швидкої" більше години боролися за життя школяра. І перемогли
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці