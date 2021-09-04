У Дніпрі вуличне знайомство закінчилося пограбуванням і самогубством

Знайомство пішло за несподіваним сценарієм.

У Дніпрі чоловік познайомився на вулиці з двома жінками, привіз їх додому, а потім пограбував і застрелився.

Про це пише "Дніпро оперативний" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Як вказується, чоловік підійшов до жінок на зупинці громадського транспорту біля перехрестя Донецького шосе та вул. Образцова. Після розмови він запросив їх до себе додому за адресою Софії Ковалевської, 80, де вони почали розпивати спиртне.

Незабаром під час їх посиденьок виник конфлікт, після чого чоловік дістав обріз і почав погрожувати дівчатам. Жертви віддали тому п’ять тисяч гривень і телефон, після чого чоловік у грубій формі виштовхнув їх з квартири. Одну з них він вдарив зброєю.

Після цього ті звернулися до поліції.

Силовики, що прибули на місце, деякий час намагалися достукатися до господаря, а потім почули постріл. Коли вони все ж змогли потрапити всередину, то виявили лише його бездиханне тіло.

Попередньо встановлено, що чоловік наклав на себе руки, пострілом з обрізу.

Як повідомлялося раніше, в Запоріжжі померла п’ятирічна дівчинка, яку разом з сім’єю на минулих вихідних збив п’яний водій.