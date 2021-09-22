"Своєрідна подушка безпеки": в Дніпрі пранкер "прокачав" свою машину за допомогою локшини (відео)

Сенс такого тюнінгу залишається загадкою.

У Дніпрі автолюбитель вирішив збільшити привабливість своєї "сімки" в очах голодних студентів і обклеїв її пакетиками локшини швидкого приготування.

Кадрами поділився телеграм-канал "Дніпро оперативний".

"Дніпровський пранкер обклеїв жигулі пачками "Роллтону", — сказано в підписі до відео.

Про те, наскільки пачки локшини годяться в якості подушки безпеки інформації немає, так само як і досліджень про її теплоізоляційні можливості, а тому залишається лише здогадуватися, з якою метою проведений подібний тюнінг.

Втім, як помітно на відео, знайшлися навіть охочі сфотографуватися на фоні "Лапшини".

Свою думку про те, що відбувається висловили й користувачі мережі.

Втім, варто зазначити, що ідея обклеювання локшиною автомобіля далеко не нова. Так минулого року в російському Магнітогорську теж помічали "дошикомобіль" на базі Mitsubishi Galant VR4. Але, як і в цей раз, питань до власника залишилося більше, ніж відповідей.

"Лапшина" в Магнітогорську

Як повідомлялося раніше, студент з Москви повністю обтяг свою "копійку" килимами. Своє творіння він назвав "Ковроліна".