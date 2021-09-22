Рус

"Своєрідна подушка безпеки": в Дніпрі пранкер "прокачав" свою машину за допомогою локшини (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Скріншот
Скріншот

Сенс такого тюнінгу залишається загадкою.

У Дніпрі автолюбитель вирішив збільшити привабливість своєї "сімки" в очах голодних студентів і обклеїв її пакетиками локшини швидкого приготування.

Кадрами поділився телеграм-канал "Дніпро оперативний".

"Дніпровський пранкер обклеїв жигулі пачками "Роллтону", — сказано в підписі до відео.

Про те, наскільки пачки локшини годяться в якості подушки безпеки інформації немає, так само як і досліджень про її теплоізоляційні можливості, а тому залишається лише здогадуватися, з якою метою проведений подібний тюнінг.

Втім, як помітно на відео, знайшлися навіть охочі сфотографуватися на фоні "Лапшини".

Свою думку про те, що відбувається висловили й користувачі мережі.

Втім, варто зазначити, що ідея обклеювання локшиною автомобіля далеко не нова. Так минулого року в російському Магнітогорську теж помічали "дошикомобіль" на базі Mitsubishi Galant VR4. Але, як і в цей раз, питань до власника залишилося більше, ніж відповідей.

"Лапшина" в Магнітогорську
"Лапшина" в Магнітогорську

Як повідомлялося раніше, студент з Москви повністю обтяг свою "копійку" килимами. Своє творіння він назвав "Ковроліна".

Теги:
#Автомобіль #Дніпро #Локшина
Ілюстративне фото
Україна
Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19
Дата публікації
Категорія
Грошей на субсидії в Україні у 2022 році може не вистачити
Субсидій на всіх не вистачить: що не так з держбюджетом на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Житло дорожчає у всіх регіонах, але по-різному
«Вторинний ринок» дорожчає три роки поспіль: де в Україні найдорожчі і найдешевші квартири
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Гра проти Зеленського — на руку Разумкову, але є небезпека: чи світить спікеру Ради швидка відставка?
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Прогноз на бій Усик - Джошуа: все може завершитися одним ударом