Машина з килимів: московський студент креативно прикрасив старе авто (відео)

Ідея виникла після того, як дрифтер Федір Воробйов обтягнув своє авто плівкою під килим.

У Москві 22-річний студент автомобільно-дорожнього університету Георгій Магаков повністю обтягнув килимами автомобіль ВАЗ-2101 і назвав його Кавроліна.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Хлопець навчається у московському технічному вищому навчальному закладі, проте знаходить час для того, щоб відновлювати старі автомобілі, які стоять ще з радянських часів і не використовуються.

Зазвичай вік авто, за які береться Георгій, сягає понад 40 років. Хлопець має ще два старі автомобілі, проте головною його зіркою стала саме Кавроліна.

За словами Георгія, він назвав це авто в честь своєї подруги під імʼям Ліна, яка допомагала йому під час роботи з килимами та авто.

Бажання створити авто, повністю покрите килимами, виникло в Георгія ще у травні цього року, коли він побачив машину учасника команди Fresh Auto Drift Федора Воробйова, котра була обтягнута плівкою із зображеннями килимів. Студенту захотілося обійти дрифтера, тому він обшив свою машину справжніми старими килимами.

Тепер Георгій планує зробити салон авто шкіряним, а на підлозі постелити килими. Зараз студент не планує продавати своє творіння. Як мінімум допоки не доробить проєкт повністю.

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