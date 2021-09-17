Укр

Машина из ковров: московский студент креативно украсил старое авто (видео)

Автор
Иванка Гамчук
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Авто назвали Ковролина
Авто назвали Ковролина

Идея возникла после того, как дрифтер Федор Воробьев обтянул свое авто пленкой под ковер.

В Москве 22-летний студент автомобильно-дорожного университета Георгий Магаков полностью обтянул коврами автомобиль ВАЗ-2101 и назвал его Ковролина.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Telegram-канал "Mash".

Парень учится в московском техническом вузе, однако находит время для того, чтобы восстанавливать старые автомобили, которые стоят еще с советских времен и не используются.

Обычно возраст авто, за которые берется Георгий, превышает 40 лет. Парень имеет еще два старых автомобиля, однако главной его звездой стала именно Ковролина.

По словам Георгия, он назвал это авто в честь своей подруги по имени Лина, которая помогала ему при работе с коврами и авто.

Желание создать авто, полностью покрытое коврами, возникло у Георгия еще в мае этого года, когда он увидел машину участника команды Fresh Auto Drift Федора Воробьева, которая была обтянута пленкой с изображениями ковров. Студенту захотелось обойти дрифтера, поэтому он обшил свою машину настоящими старыми коврами.

Теперь Георгий планирует сделать салон авто кожаным, а на полу постелить ковры. Сейчас студент не планирует продавать свое творение. Как минимум, пока не доделает проект полностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, на каких автомобилях ездят украинские звезды и сколько стоят дорогие приобретения.

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