У "червоному" Дніпрі на концерті російського репера відбувся аншлаг (фото, відео)

"Малину" виконавцю і його слухачам трохи зіпсувала перевірка поліцейських

Для Дніпра "червона" карантинна зона нічого не означає — про це свідчить заповнений зал нічного клубу на концерті російського реп-виконавця PYROKINESIS.

Деталі скандального концерту, що відбувся в четвер, 21 жовтня, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Афіша концерту

Згідно інформації ресурсу "Х-вий Дніпро", ввечері біля входу в місцевий RIO Club вишикувалася чималенька черга з бажаючих послухати приїжджого артиста. При цьому абсолютно невідомо, чи всі з глядачів дотримувалися необхідні обмеження "червоної" зони — стосовно вакцинації або хоча б наявності ПЛР-тесту.

Втім, тим, що відбувається, дуже скоро зацікавилася поліція, яка прибула на місце проведення концерту. У багатьох відпочиваючих були перевірені відповідні документи. Вони, до речі, знайшлися не у всіх.

Поліція перевіряла сертифікати вакцинації у глядачів

Як повідомляє канал "Дніпро оперативний", в ході перевірки з’ясувалося, що в клубі вирішили спробувати обійти існуючі вимоги і почали… проводити ПЛР-тестування на вході до закладу. При цьому результати (звісно, негативні) видавалися практично відразу. Слід зазначити, що проведення подібних аналізів займає мінімум добу.

За отримання результату такого "тесту" у відвідувачів просили по 300 гривень.

Незважаючи на присутність поліцейських, концерт, судячи з усього, все ж відбувся. Дніпрян не зупинило ні введення "червоної" зони, ні російське громадянство репера.

До слова, виконавець PYROKINESIS (Пірокінезіс, справжнє ім’я Андрій Федорович) родом із Краснодара. Йому 25 років, свій перший альбом він випустив в 2015 році. З того часу світ побачило ще п’ять платівок.

Андрій Пірокінезіс

З виступами до України Пірокінезіс їздить регулярно, на цьому тижні у нього заплановано ще мінімум два концерти — один у Харкові, другий в Києві. На перший квитки можна купити за 449 гривень, на другий вартість різниться від 599 до 899 гривень.

Розклад концертів

До слова, в своєму Instagram виконавець вже анонсував харківський концерт, запланований на 23 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які ще регіони України можуть "почервоніти" і що за обмеження чекають їх жителів в такому випадку.