"Слава Росії та Путіну!" У Дніпрі зафарбували автографи вандалів та зробили лише гірше (фото)

Хто саме розмалював пам`ятні знаки встановлять правоохоронці

У Дніпрі невідомі "познущалися" над двома памʼятниками та зупинкою, розмалювавши їх проросійськими гаслами.

Інцидент трапився кількома днями раніше на території житлового масиву Червоний Камінь. Як повідомляє Відкритий, вандали написали гасла "Слава Росії" та "Слава радянському кіно" на памʼятнику 152-ї стрілецької дивізії, а також на Кодакській паланці. Не пройшли й повз зупинки, де відзначилися проросійськими лозунгами на лавках.

У той же день на Монументі бійцям, які у 1943 році форсували Дніпро, з`вились лозунги "СРСР живий" і "Слава Росії". Зазначається також, що як на пам`ятних знаках так і на зупинці невідомі "згадали" радянського актора Василя Ланового. А на задній частині меморіалу Кодакська паланка було намальовано гасло "УССР + РФ = СРСР + Путін слава".

У Дніпрі невідомі розмалювали пам`ятник

Кілька днів ці написи "різали" око перехожим і ось у четвер, 2 грудня, небайдужі жителі міста замалювали написи, які прославляють Росію, чорною фарбою, вочевидь із балончика. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Андрій Нікітін, зазначивши, що замальована "абияк" була виключно політична складова лозунгів.

"Добрі люди зафарбували політичну частину. Зафарбували як могли...

Маю тільки одну думку на цей рахунок: "Хрін редьки не солодший". Теорія розбитих вікон як вона є…", — написав він, додавши кілька фото.

Зупинка у Дніпрі, де замалювали лозуги про Росію

Дніпро, "Червоний камінь", лавки із написами про Росію

Нагадаємо, як невідомі у Кракові осквернили пам’ятник Пілсудському: розмалювали фарбою з балончика у кольори українського прапора та залишили біля підніжжя монумента плакат із написом українською мовою.