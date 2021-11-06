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У Кракові осквернили пам’ятник Пілсудському: до чого тут Україна (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Робітник відмиває пам’ятник. Новина оновлена 06 листопада 2021, 15:41
Робітник відмиває пам’ятник.

У поліції підозрюють провокацію.

Пам’ятник Юзефу Пілсудському та чотирьом легіонерам у Кракові невідомі розмалювали фарбою з балончика у кольори українського прапора та залишили біля підніжжя монумента плакат із написом українською мовою. Зазначимо, що український прапор був виконаний інверсивно – зверху був жовтий колір.

Про це повідомляє Wyborcza.

Пам’ятник вже очистили, поліція шукає того, хто його розмалював. Записи відеокамер навкруги вже вилучили. На плакаті було написано "Польща не лише для панів".

В українському міністерстві закордонних справ уже засудили цей "ганебний вчинок ", зазначивши, що те, що відбулося напередодні дня незалежності Польщі (він святкується 11 листопада — ред.), розцінюють як провокацію. На думку дипломатів, вона спрямована на погіршення добросусідських відносин держав. У польській поліції також дотримуються цієї версії, бо вважають, що українці точно знали б розташування кольорів прапора.

Юзеф Пілсудський – відомий польський політичний діяч рубежу 19 та 20 століть. Саме він створив польську армію і очолив державу після того, як вона була розділена на частини трьома імперіями.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі заявили про дискримінацію представників народу в Україні, у МЗС такій заяві здивувалися.

Теги:
#Польща #Краків #Юзеф Пілсудський
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