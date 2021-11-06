В Кракове осквернили памятник Пилсудскому: причем тут Украина (фото)
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В полиции подозревают провокацию.
Памятник Юзефу Пилсудскому и четверым легионерам в Кракове неизвестные разрисовали краской из баллончика в цвета украинского флага и оставили у подножия монумента плакат с надписью на украинском языке. Отметим, что украинский флаг был выполнен инверсивно — вверху был желтый цвет.
Об этом сообщает Wyborcza.
Памятник уже очистили, полиция ищет того, кто его разрисовал. Записи видеокамер в окрестностях уже изъяли. На плакате было написано "Польша не только для панов".
В украинском министерстве иностранных дел уже осудили этот "позорный поступок", отметив, что произошедшее накануне дня независимости Польши (он празднуется 11 ноября — ред.) расценивают как провокацию. По мнению дипломатов она направлена на ухудшение добрососедских отношений государств. В польской полиции также придерживаются этой версии, поскольку считают, что украинцы точно знали бы расположение цветов флага.
Юзеф Пилсудский — известный польский политический деятель рубежа 19 и 20 веков. Именно он создал польскую армию и возглавил государство после того как оно было разделено на части тремя империями.
Ранее "Телеграф" писал, что в Польше заявили о дискриминации представителей народа в Украине, в МИДе такому заявлению удивились.
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