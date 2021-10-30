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Поляків в Україні утискають? МЗС України відповіло на звинувачення

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Польський та український прапори. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 15:46
Польський та український прапори.

Поляки порушили питання віри, мови та історії.

У Польщі, яка має в українців попит як місце заробітку, заступник голови міністра закордонних справ Шимон Шинковський заявив, що життя поляків в Україні змінюється в гірший бік.

Про це повідомляє Рolskieradio24.

Він зазначив, що не лише економічна криза, яка змушує молодих людей польського походження їхати на історичну батьківщину, а й епідемія коронавірусу погіршила становище представників діаспори. При цьому він відзначив низку суб’єктивних факторів. Серед них — прославлення людей пов’язаних із геноцидом поляків у 1943-44 роках, припинення ексгумації польських жертв, проблеми з освітою рідною мовою та свободою віросповідання.

В українському МЗС вже відповіли на ці заяви, здивувавшись, що вони пролунали після зустрічі, на якій обговорювали питання освіти поляків в Україні та українців у Польщі. Спікер міністерства Олег Ніколенко назвав заяви Шинковського "некоректними" та закликав сусідню країну утриматися від оцінок, які йдуть всупереч із дійсними заходами країн для покращення стосунків.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі загинув український хлопець, який поїхав на заробітки — його катували у витверезнику.

Теги:
#Україна #Польща #Дискримінація #Міністерство закордонних справ
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