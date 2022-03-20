Бізнес Дніпропетровщини закликали ставати до роботи

Відновити роботу навіть в умовах війни закликав бізнес Дніпропетровщини голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОВА.

"Ми повинні повертатися до нормального життя. У нас в регіоні почали працювати підприємства — 21 із 22 великих. Працює середній бізнес, — сказав Резніченко. — Подивіться на зусилля Президента та уряду. Зробили, мабуть, найбільш пільгове в історії оподаткування".

Він закликав ставати до роботи всіх, хто має таку можливість, аби робити країну сильнішою.

"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися — країна, область, місто, село", — сказав Резніченко.

Голова ОВА також додав, що ситуація в Дніпропетровській області залишається стабільною та контрольованою.