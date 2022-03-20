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Бизнес Днепропетровщины призвали приступать к работе

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Бизнес Днепропетровщины призвали приступать к работе Новость обновлена 20 марта 2022, 09:46

Возобновить работу даже в условиях войны призвал бизнес Днепропетровщины глава областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.

"Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия — 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес, — сказал Резниченко. — Посмотрите на усилия Президента и правительства. Сделали, пожалуй, наиболее льготное в истории налогообложение".

Он призвал приступать к работе всех, кто имеет такую возможность, чтобы делать страну сильнее.

"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились — страна, область, город, село", — сказал Резниченко.

Глава ОВА также добавил, что ситуация в Днепропетровской области остается стабильной и контролируемой.

Теги:
#Бизнес #Экономика #Днепропетровщина #Война с Россией
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