На Дніпропетровщині допомагають із безкоштовними протезами кінцівок – з початку року їх встановили вже 188 пацієнтам

Після встановлення протезу чи ортезу пацієнти проходять реабілітацію у лікарні, що діє при заводі

У 2022 році на Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві допомогли відновити рух кінцівок 188 пацієнтам. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

В повідомленні ОВА говориться й про те, що також 452 особи отримали ортопедичне взуття. "Виготовлення протезів та ортезів, консультації фахівців і подальша реабілітація у стаціонарі – безкоштовні", – розповіли в обласній адміністрації.

На Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві допомагають усім категоріям пацієнтів – і постраждалим воїнам, і дітям та дорослим з інвалідністю. На підприємство звертаються з Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської областей.

"Поєднуємо 75-річний досвід із новими технологіями. Сучасні комплектуючі отримуємо з Німеччини, Австрії та інших країн", – зазначив директор Дніпропетровського протезно-ортопедичного підприємства Олексій Штанько.

Крім протезів рук та ніг, на Дніпропетровському протезному заводі виготовляють ортези, які фіксують пошкоджені кінцівки, а також медичні корсети на грудний, поперековий та крижовий відділ хребта.

Після встановлення протезу чи ортезу пацієнти проходять реабілітацію у лікарні, що діє при заводі.

Підприємство пропонує усім потребуючим звертатися за телефонами: 091 340 18 51; 056 720 95 03; 050 450 72 13; 068 462 34 13.