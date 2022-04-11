У Дніпрі чоловік перерізав горло батькові за підтримку путіна (фото)

Через політичні погляди між батьком та сином виникла сварка, яка закінчилася злочином.

У Дніпрі за вбивство рідного батька поліцейські затримали 24-річного чоловіка.

Під час конфлікту через політичні погляди затриманий завдав потерпілому кілька ножових поранень, від яких 57-річний чоловік помер.

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Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомо, що злочин стався 10 квітня в одному із будинків в Індустріальному районі міста. Попередньо встановлено, що між батьком та сином виникла сварка, у ході якої 24-річний чоловік завдав батькові ножових поранень у груди та шию.

Від одержаних травм потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали 24-річного злочинця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На місці злочину правоохоронці вилучили зброю злочину – ніж.

У Дніпрі 24-річний хлопець зарізав свого батька

У соцмережах повідомляють, що злочин стався на вулиці Макухи. Нібито під час сварки чоловіки торкнулися теми війни і батько зайняв проросійську позицію. Внаслідок конфлікту син перерізав горло своєму батькові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує покарання на строк до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у Чернівецькій області чоловік під час словесної суперечки з дружиною вдарив її ножем. Врятувати жінку не вдалося.