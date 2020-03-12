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Актриса Дакота Джонсон показала свій будинок в Лос-Анджелесі

Актриса Дакота Джонсон показала свій будинок в Лос-Анджелесі
15:21 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Знаменита американська акторка Дакота Джонсон стала однією з тих зірок, які відкрили двері свого будинку журналістам.

Днями вона провела екскурсію своїм затишним помешканням.

Дакота Джонсон відома своєю роллю у стрічці "П'ятдесят відтінків сірого". Зірка вражає прихильників ефектними світськими виходами та бездоганною акторською майстерністю. Тепер вона показала публіці свій будинок, що розташований в усамітненому куточку, а навколо нього – багато зелені. Красуня провела екскурсію для журналу Architectural Digest.

Оскільки батьки Джакоти розлучилися, коли їй було шість років, то все життя вона провела у двох будинках. Спершу Джонсон це подобалося, та в один момент їй захотілося спокою та затишку у власному домі. Вона шукала місце, де змогла б побути на самоті, втекти від шуму міста та його шаленого ритму. В таким місцем став будинок, який акторка купила одразу після того, як побачила перший раз.

Дім, у якому Джакота відпочиває від напружених робочих буднів, вона купила чотири роки тому. З того часу вона обожнює його, це те місце, де Джакота перебуває в гармонії з собою та в спокої.

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Мені одразу сподобалося, що тут чисто та, водночас, затишно. Я подумала, що ніколи не захочу продавати його. Переїхала сюди п’ять років тому. Це був другий дім, який мені показав ріелтор. Я закохалася у це місце, бо люблю дерево та світло. До мене тут мешкав Раян Мерфі. Йому також дуже подобалося, але сім’я збільшилася, тому він вимушений був переселитися. Пощастило, – розповіла акторка.

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