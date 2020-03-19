Від яких собак постійний бруд в оселі (Фото)

Представники порід собак, про яких мова піде нижче, дуже милі і віддані домашні вихованці.

Однак якщо ви зважитеся їх завести в своєму житлі, то будьте готові до постійного прибирання.

Бордоський дог

Бордоський дог – володар безлічі позитивних якостей. Це міцний і сильний пес, добродушний і відданий, обожнює маленьких дітей. Єдиний мінус – це його слина. Вона практично постійно капає на підлогу, від чого господареві доведеться щодня прибирати і вимивати квартиру.

Ньюфаундленд

"Малюк" ньюф з такою радістю накидається на господаря, коли той повертається додому з роботи, що оближе його з ніг до голови. Одяг доведеться тут же відправити в прання. До того ж, ньюфаундленд – величезний красень з густою довгою шерстю, вичісувати її доведеться постійно, та ще й пилососити не раз у тиждень, а 2-3 рази на день.

Сенбернар

Ще одні бруднулі серед представників собак – сенбернари. Після повернення з прогулянки, як тільки ваш улюбленець пройдеться по хаті, вам доведеться вимити підлогу і пропилососити килимові покриття. Сенбернари не люблять обходити калюжі, а до ванної занести їх на руках, як йоркширського тер’єра у вас точно не вийде. Так що, з купівлею цуценя сенбернара придбайте відразу миючий пилосос, бажано потужний.