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Правильна дезінфекція домівки від вірусів

Правильна дезінфекція домівки від вірусів
17:59 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

В умовах підвищеного ризику поширення вірусних інфекцій варто задуматись про дезінфекцію власного помешкання.

Як швидко продезінфікувати квартиру від вірусів – читайте в нашому матеріалі.

Тільки дезінфекція власних рук буде занадто слабким заходом у боротьби з вірусами, саме тому час від часу помешкання теж потрібно обробляти.

7 способів дезінфекції квартири від вірусів

Зволожувач повітря

Звичайний зволожувач для повітря допоможе покращити якість повітря вдома, проте як єдина міра захисту від вірусів не є ефективним. Найкраще буде використовувати кілька способів водночас. Зволожувач найкраще підійде тим, в кого є діти. Також не забувайте змінювати воду.

Циркуляція повітря

Класичне провітрювання кімнати справді є важливим пунктом у боротьбі з вірусами. Проте, якщо вам мало звичайного провітрювання, то можна придбати рециркуятор повітря.

Рециркулятор пропускає через себе заражене повітря, очищує його ультрафіолетовими променями і випускає назад. Такий спосіб буде в рази ефективнішим.

Хімічні засоби

Рекомендуємо купити засоби для вологого прибирання та використовувати їх при кожному прибиранні. Для ефективної дезінфекції варто вибрати препарат, який згубно діє на віруси та бактерії. Найкраще підійде засіб на основі вапна.

Традиційні засоби

Найкраще способом дезінфікувати поверхні вдома – використання антисептика. Проте в умовах дефіциту, можна виготовити його вдома. Також навіть окремі препарати, такі як: перекис водню, оцтова кислота, нашатирний спирт і навіть насичений розчин кухонної солі допоможуть вбити більшість бактерій на поверхнях в квартирі.

Ультрафіолетова лампа

В медичних закладах дезінфекція за допомогою ультрафіолету широко застосовується та має високий рівень ефективності.

В домашніх умовах найкраще використовувати портативну ультрафіолетову лампу. Дезінфекція проводиться лише в порожньому приміщенні. Всі члени сім'ї і домашні тварини під час обробки ультрафіолетовими променями повинні перебувати поза кімнатою.

Сольова та ефірна лампа

Ефірні олії з екстрактом чайного дерева, ялиці, хвої, евкаліпту чи лимону залиті у спеціальну лампу, допомагають не лише побороти вірусні інфекції, але й наповнить квартиру приємним запахом. ВАЖЛИВО: переконайтесь, що у членів сім'ї немає алергії на ефірні олії!

Сучасний будинок з транспортних контейнерів (Фото)

Сольовий спосіб очищення повітря працює за схожим принципом, але такі лампи насичують повітря іонами, що вбивають віруси та позитивно впливають на здоров'я людини.

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Инфекция, Дезинфекция, Кімната, Домівка, Віруси, Приборка, Помешкання.
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