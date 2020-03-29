Будинок-дзеркало у Швейцарських Альпах вражає

Митець з Америки Дуг Ейткен встановив серед засніжених гір швейцарського курорту Гштаад облицьований дзеркалами будинок.

Споруда має символічну назву – "Міраж". Відображаючи навколишні пейзажі, практично розчиняється в них. Проект будинку створили задля досягнення калейдоскопічного ефекту, пише Dezeen.

Спроектували будинок за прикладом традиційного американського ранчо 20-30 років минулого століття. Дзеркалами облицювали не лише зовнішні, а й внутрішні стіни.

"Міраж" змінюється майже у вигляді хамелеона і у цьому його основна особливість, – зазначає митець.

Кожен охочий може вільно зайти всередину й оцінити вражаючий ефект, який створюють дзеркальні поверхні в оточенні мальовничого гірського ландшафту.