Будинок-дзеркало у Швейцарських Альпах вражає

Споруда має символічну назву – "Міраж". Відображаючи навколишні пейзажі, практично розчиняється в них. Проект будинку створили задля досягнення калейдоскопічного ефекту, пише Dezeen.
Спроектували будинок за прикладом традиційного американського ранчо 20-30 років минулого століття. Дзеркалами облицювали не лише зовнішні, а й внутрішні стіни.
"Міраж" змінюється майже у вигляді хамелеона і у цьому його основна особливість, – зазначає митець.
Кожен охочий може вільно зайти всередину й оцінити вражаючий ефект, який створюють дзеркальні поверхні в оточенні мальовничого гірського ландшафту.