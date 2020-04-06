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Понеділок, 06.04.2020
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Репер Дрейк показав особняк за $ 100 мільйонів (Відео)

Репер Дрейк показав особняк за $ 100 мільйонів (Відео)
02:30 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Оздоблювальні роботи були завершені в кінці 2019 року.

Популярний американський репер Дрейк добудував свій грандіозний особняк в Канаді якраз до початку режиму самоізоляції по всьому світу.

Репер будував будинок близько трьох років, в ньому є баскетбольний майданчик реальних розмірів, унітази що співають, зал для нагород і не тільки.

The Sun оцінює будівництво будинку в $ 100 млн, його площа - майже п'ять тисяч квадратних метрів.

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Оздоблювальні роботи були завершені в кінці 2019 року, а вже через пару місяців Дрейк записав кліп в стінах свого нового будинку. Сьогодні репер випустив відео, на якому можна розглянути інтер'єри особняка, створені канадським дизайнером.

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Все по темі:

Канада, Особняк, рэпер Дрейк, Розкіш, Новобудова, 100 мільйонів.
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