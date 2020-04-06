Репер Дрейк показав особняк за $ 100 мільйонів (Відео)

Оздоблювальні роботи були завершені в кінці 2019 року.

Популярний американський репер Дрейк добудував свій грандіозний особняк в Канаді якраз до початку режиму самоізоляції по всьому світу.

Репер будував будинок близько трьох років, в ньому є баскетбольний майданчик реальних розмірів, унітази що співають, зал для нагород і не тільки.

The Sun оцінює будівництво будинку в $ 100 млн, його площа - майже п'ять тисяч квадратних метрів.

Оздоблювальні роботи були завершені в кінці 2019 року, а вже через пару місяців Дрейк записав кліп в стінах свого нового будинку. Сьогодні репер випустив відео, на якому можна розглянути інтер'єри особняка, створені канадським дизайнером.