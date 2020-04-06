Прикрашаємо вашу оселю різними варіантами освітлення

Дивуємо гостей, як підібрати вражаюче освітлення.

Торшери підсилюють або псують інтер'єр. Їх ставлять не тільки для практичного використання - читання. А й гармонійно заповнюють порожні кути.

З моменту їх появи у Франції, торшери вважають атрибутом багатіїв. Зараз їх ціна не відлякує звичайних людей, але треба їх правильно вибрати

Це підлогові світильники для м'якого розсіювання світла, які кріпляться на підставці.

Важливою особливістю такого торшера є мобільність - його можна переносити з однієї кімнати в іншу, не вимагаючи додаткового монтажу.

Благородні, стрункі моделі з привабливими формами нагадують скульптури, розташовані на підлозі, посилюючи естетику інтер'єру, але в той же час даруючи приємний приглушене світло.

Можна підібрати торшери в різних стилях. Ажурні металеві конструкції стануть відмінним аксесуаром до промислових кімнат, в той час як в модерністських будинках кращі незвичайні торшери, створені зі складених модулів. Або бути у вигляді букета квітів, різних фігур.

Дугові лампи відрізняються зігнутої основою. Нога ковзає під диван, підстава стильно обертається навколо спинки, а світло падає зверху.

Лампи, які висвітлюють стелю, піднімаються прямо вгору, як класична стояча модель. Коли лампа яскрава, то світло відбивається на стелі і м'яко поширюється навколо.

Штативні торшери - модний аксесуар інтер'єру. Вони переносять ідею штатива, від камери, до лампи, призначеної для квартир. Є багато варіантів на вибір, наприклад, ті, в яких пристрій виглядає як студійне освітлення. Абажур в поєднанні з триногий дерев'яної підставкою привносить дух скандинавського затишку.