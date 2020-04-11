Як правильно дезінфікувати домівку під час прибирання

Ось як варто проводити дезінфекцію… Обов’язково дотримуйтеся правил!

Дезінфекція – лише у рукавичках

Часто мити руки, щодня чистити і дезінфікувати місця, яких торкаєтеся найчастіше, і бути в курсі новин – це головні правила під час пандемії коронавірусу.

Однак ще одним важливим правилом є дотримання чистоти помешкання та особистих речей. Для цього варто використовувати побутову хімію, однак важливо розуміти, як нею користуватися правильно і без шкоди для речей та здоров’я. І робити усе варто лише в рукавичках!

Головне – триматися подалі від порад у Facebook та сумнівних лайфхаків. Вони можуть виявитися марними або ж навіть небезпечними для здоров’я.

Використання засобів для чищення часто стає неефективним і марнотратним, може пошкодити те, що ви намагаєтеся почистити, або ж завдати шкоди організму. Перш ніж використовувати продукт, варто ознайомитися із його інструкцією з використання та безпеки, а також переглянути склад. Усе це вказано на упаковці товару. Якщо шрифт надто дрібний, всю потрібну інформацію можна знайти в Інтернеті, просто вказавши назву продукту у пошуку.

Як користуватися основними засобами очищення?

Якщо засіб містить відбілювач (гіпохлорит натрію), не змішуйте його його з жодними іншими хімічними речовинами, крім води.

Рекомендовані пропорції для розчину: п’ять столових ложок відбілювача на 3,7 літра води або ж, для меншої кількості, чотири чайних ложки відбілювача на літр води. Під час роботи з відбілювальним розчином потрібно носити рукавички, щоб захистити шкіру і забезпечити належну вентиляцію. Варто пам’ятати і про те, що це може призвести до втрати кольору, тож використовувати для очищення тканин не варто. Також не забудьте переконатися, що термін придатності продукту не збіг.

Якщо продукт містить ізопропіловий спирт, його можна безпечно використовувати для дезінфекції твердих поверхонь, і зазвичай він безпечний для шкіри, хоча може викликати висихання і подразнення. Однак ізопропіловий спирт слід використовувати обережно, адже він легко запалюється.

Якщо продукт містить перекис водню, його не слід змішувати з оцтом. Комбінація створює їдку кислоту, яка може викликати подразнення очей, шкіри і дихальної системи. Якщо ви збираєтеся використовувати продукт з іншою метою, проведіть його вибіркове тестування на невеликому непомітному місці, щоб визначити, чи завдасть він шкоди.

Як очищувати шкіряні вироби: гаманці, чохли для телефонів тощо?

Про шкіряні вироби потрібно дбати майже так само, як і про власну шкіру. Так, можна використовувати спирт для чищення, протираючи ним поверхню виробу. Однак після цього важливо обробити шкіру невеликою кількістю кондиціонера для шкіри. Засобу для очищення потрібно небагато. Його треба втирати круговими рухами у шкіру, ніби шліфуючи поверхню.

Що краще: рідке чи звичайне мило?

Рідке мило більш популярне в наші дні, проте миття рук з брусковим милом так само ефективне. Правильна техніка миття рук більш важлива, ніж тип мила, яким ви користуєтеся – їх потрібно чистити впродовж 20 секунд.

Що робити із упаковками від придбаних товарів?

Не дезінфікуйте упаковки, натомість за можливості розпаковуйте товар та викидайте обгортку поза домом. Після цього варто помити руки.