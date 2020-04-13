Ідеї дизайну інтер'єру до Великодня

Великодні ідеї дизайну інтер'єру
Настала весна, наближається Великдень - і це прекрасний привід додати весняного настрою в свій будинок.
Як це можна зробити:
• Міняємо подушки, штори, пледи на текстиль світлих, яскравих, весняних відтінків.
• Використовуємо аромати для будинку. Аромасвічки, спреї, дифузори з паличками
• Ми оформляємо підвіконня, каміни, столи і журнальні столики великодніх і весняних декором. Це можуть бути кролики, великодні кошики, прозорі ємності, наповнені яіцамі і весняними квітами. Гілочки пофарбовані, вінки і підвішені на них яйця
• Вирізаємо з паперу, картону, флісу зображення кроликів, яєць, квітів, птахів, то, з чим асоціюється Пасха і весна і складаємо з них гірлянди