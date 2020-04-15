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Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому

Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
11:39 Сьогодні Телеграф telegram Фото: Pinterest

Декілька порад, для змін весняного інтер'єру.

• Прибирання. Позбавляємося від всього старого, зламаного, непотрібних речей, меблів, посуду. Зараз як ніколи видно, що вам дійсно потрібно і важливо, а що зовсім не потрібно для життя.

• Штори. Міняємо важкі зимові на легкі, летять, можна з натуральних тканин, світлих весняних відтінків.

• Текстиль, крім штор, це пледи, покривала, скатертини, подушки, килими

• Яскраві акценти. Додаємо яскравий декор, рамочки, картини, текстиль, малюнки, наклейки

• Квіти. Квіти в горщиках, штучні, свіжі в вазах

• Перестановка. Це ефективний і дієвий спосіб освіжити інтер'єр.

Не забувайте про те, що можна перефарбувати наявні предмети, поміняти оббивку.

Ідеї дизайну інтер'єру до Великодня

Відсутні матеріали і предмети можна замовити, доставка працює практично у всіх, з дому виходити не буде потрібно. Список магазинів з декором напишу в наступному пості.

Всім весняного інтер'єру!

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Квартира, Дизайн, Декор, Інтер'єр, Поради, Будинок.
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