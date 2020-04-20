Якщо у вас невеликі кімнати, для вас поради, як візуально збільшити її

Якщо бажаєш візульно збільшити розмір кімнати, тоді ці поради для тебе.

Як візуально збільшити кімнату

• Позбутися безладу. Менше речей-менше предметів розділяють простір

• Однаковий підлогу, без переходів, без кордонів. Чим більше одинакого статі, тим більше виглядає простір. Паркет ялинкою ще більше дозволить збільшити кімнату

• Стіни одного кольору з меблями і дверима

• Дзеркала. Дзеркальні стіни, фартух на кухні, дзеркала на меблях, але! НЕ дзеркальна стеля

• Гігантський масштаб. Сміливо ставте в маленьку кімнату ліжко з високим узголів'ям, вішайте величезну картину або ставте крісло з високою спинкою.