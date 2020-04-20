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Понеділок, 20.04.2020
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Якщо у вас невеликі кімнати, для вас поради, як візуально збільшити її

Якщо у вас невеликі кімнати, для вас поради, як візуально збільшити її
14:43 Сьогодні Телеграф telegram Фото: unsplash

Якщо бажаєш візульно збільшити розмір кімнати, тоді ці поради для тебе.

Як візуально збільшити кімнату

• Позбутися безладу. Менше речей-менше предметів розділяють простір

• Однаковий підлогу, без переходів, без кордонів. Чим більше одинакого статі, тим більше виглядає простір. Паркет ялинкою ще більше дозволить збільшити кімнату

• Стіни одного кольору з меблями і дверима

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• Дзеркала. Дзеркальні стіни, фартух на кухні, дзеркала на меблях, але! НЕ дзеркальна стеля

• Гігантський масштаб. Сміливо ставте в маленьку кімнату ліжко з високим узголів'ям, вішайте величезну картину або ставте крісло з високою спинкою.

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Все по темі:

Квартира, Простiр, Інтер'єр, Поради, Будинок, Кімната.
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