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Поради, як спланувати простір вашої домівки

Поради, як спланувати простір вашої домівки
10:56 Сьогодні Телеграф telegram Фото: unsplash

Планування функціональна і продумана - це каркас всього приміщення і, як мінімум, 80% успіху вашого простору.

Як спланувати простір

Отже, з чого почати роботу з планувальним рішенням:

• Складіть список всіх необхідних функціональних зон для кожного члена сім'ї. Не просто спальня і вітальня - а саме передбачте хто, що і де буде робити.

• Запишіть всі предмети, які потрібно розмістити з розбивкою по окремих зонах.

• Не забудьте передбачити місця зберігання несезонних речей, спортивного інвентарю, валіз, побутової техніки і т.д.

Коли все враховано, розташуйте всі необхідні зони на плані в масштабі, з реальними розмірами всіх предметів. Пам'ятайте про ергономіку і вільний доступ до всіх зон і предметів, передбачте вільне відкривання дверей.

Якщо у вас невеликі кімнати, для вас поради, як візуально збільшити її

Іноді планування мрії вимагає зміни розташування існуючих стін і збільшення важливих функціональних зон, наприклад, за рахунок марною площі коридору. Перепланування потрібно узгоджувати.

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Квартира, Дим, Простiр, Поради, Апартаменти.
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