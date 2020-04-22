Поради, як спланувати простір вашої домівки

Планування функціональна і продумана - це каркас всього приміщення і, як мінімум, 80% успіху вашого простору.

Як спланувати простір

Отже, з чого почати роботу з планувальним рішенням:

• Складіть список всіх необхідних функціональних зон для кожного члена сім'ї. Не просто спальня і вітальня - а саме передбачте хто, що і де буде робити.

• Запишіть всі предмети, які потрібно розмістити з розбивкою по окремих зонах.

• Не забудьте передбачити місця зберігання несезонних речей, спортивного інвентарю, валіз, побутової техніки і т.д.

Коли все враховано, розташуйте всі необхідні зони на плані в масштабі, з реальними розмірами всіх предметів. Пам'ятайте про ергономіку і вільний доступ до всіх зон і предметів, передбачте вільне відкривання дверей.

Іноді планування мрії вимагає зміни розташування існуючих стін і збільшення важливих функціональних зон, наприклад, за рахунок марною площі коридору. Перепланування потрібно узгоджувати.