Як використовувати стиль Urban Jungle для вашої оселі

Стиль Urban Jungle - це спосіб принести зелень в квартиру.

Чергова ітерація привнесення природи в будинок, до цього був ботанічний, тропічний, садовий стиль. В основі будь-який інтер'єр, головне щоб було в простір внесено багато рослин, саме рослин.

Навіть на відміну від ботанічного стилю, де багато зеленого і рослинного орнаменту. Тут це не настільки важливо, тут важлива наявність живих рослин, бажано у великій кількості.

Цілі стіни, кімнати, нібито ви на природі перебуваєте, перебуваючи при цьому в кімнаті. Використання рослин навіть в гардеробних кімнатах.

Матеріали - багато дерева, пробки, ротанга і тканини.

Ці матеріали впливають на колірну палітру. Інтер'єр міських джунглів характеризується деревними фарбами, відтінками грунту і теракотою.