Переваги симетрії в інтер'єрі

Що таке симетричне простір? Це коли подумки проводимо вісь, і то що по обидва боки осі однаково.

Симетрична композиція зчитується оком швидше і сприймається як більш приємна, спокійна і безпечна. Тому, що симетрія оточує нас всюди: в природі, в творах мистецтв, і, нарешті, в дзеркалі, у власному відображенні, людське тіло симетрично, звичайно, не 1: 1, але наближеним до цього.

Тому, коли ми бачимо симетрію, використовувану в дизайні інтер'єру, ми бачимо звичну схему і для нашого ока - це гармонія.В симетричних просторах ми більше звертаємо увагу не на розташування предметів, а на їх властивості, матеріали, орнаменти.

Найчастіше симетрія використовується в спальнях. Двоспальне ліжко зазвичай поміщається навпроти стіни і центрується, а з кожного боку ліжка, мають у своєму розпорядженні тумби та лампи.

Якщо ви хочете почуття стабільності та спокою в інтер'єрі, використовуйте симетрію. Головне, принцип симетрії працює з будь-яким стилем інтер'єру.