Генеральне прибирання: два в одному - спорт та чистота для домівки

Проведіть прибирання вдома з користю для тіла.

Ненавидите займатися прибиранням, але любите тренуватися? На прибирання часу вистачає, а на тренування немає? Так поєднайте приємне з корисним — мийте підлогу і періть, одночасно спалюючи калорії та тренуючи м'язи.

Прибирання будинку — відмінний спосіб спалити калорії. Як і у випадку з тренуванням, чим більше ви докладете зусиль, тим краще буде результат. Тому відразу налаштуйтеся на серйозну роботу. Одягніть зручний одяг і кросівки, так ви виключите ймовірність отримати травму.

Щоб тренування пройшло ефективно, радимо починати з розминки

Для неї дуже добре підійде миття посуду. За 30 хвилин ви спалите 50 калорій. Щоб збільшити навантаження, поставте ноги на ширину плечей, підніміться на носочки та утримуйтеся в такому положенні близько 10 секунд, а потім повільно опустіться. Повторіть цю вправу 10 разів по два-три підходи, час від часу роблячи хвилинні перерви.

Полірування меблів та прибирання пилу відмінно підійдуть як вправи для рук

Для полірування використовуйте віск, а не спрей — втирати віск набагато важче, а значить, м'язи рук будуть отримувати більш високе навантаження. За годину можна спалити 130 калорій.

Гладити білизну не так вже й складно, але чи пробували ви робити це, стоячи на одній нозі? Спробуйте!

Не забувайте міняти ноги. Кошик з білизною для прасування краще поставити на підлогу. За кожною річчю нахиляйтеся або присідайте. Не забувайте про головні правила: спину при виконанні нахилів тримайте прямо, присідайте до кута 90 градусів в колінах.

Включіть в ваш "тренувальний план" приготування їжі

Подрібнюйте, перемішуйте, збивайте. Всі ці дії допоможуть вам спалити більше калорій. Якщо ви справді хочете добитися результату, приготуйте власний хліб — замішувати тісто не так легко, як може здатися на перший погляд. Поки ви готуєте їжу, зможете спалити близько 150 калорій.

Пропилососьте

Рухи вперед і назад — це відмінне тренування для м'язів живота. Ви спалюєте близько 190 калорій за годину прибирання пилососом. Радимо включити рухому музику, яка задасть темп. Година миття підлоги допоможе спалити близько 240 калорій, стільки ж ви втратите за 45 хвилин танців. Чистить ванну протягом 15 хвилин і отримаєте те саме навантаження, що отримали б, виконуючи стрибки зі скакалкою.

Вимийте вікна і спаліть 167 калорій за 30 хвилин

І знову — відмінне тренування для рук гарантовано. Ви можете також виконати 20 присідань після кожного вимитого вікна, що буде ідеальним завершенням домашнього тренування.

Жодне побутове навантаження не замінить фітнес-тренування. Фітнес — це здоров'я, краса і гармонія. У тренуванні є поступове наростання навантаження та інтенсивності, розминка і заминка, вправи, об'єднані певною метою. Прибирання, швидше за все, не зможе дати бажаного ефекту. Але є для вас кілька порад, які допоможуть провести прибирання з користю для тіла.

Увімкніть активну веселу музику. Вона не лише підніме настрій, але і допоможе вам рухатися більш активно.

Не соромтеся підспівувати та пританцьовувати. Нудьга і лінь вам ні до чого.

Кожні 10-15 хвилин переривайтеся на 2-4 спортивні хвилинки! Це буде суперефективно — зміна діяльності збільшує продуктивність. Для спортивних хвилинок виберіть чотири вправи. Це можуть бути присідання, віджимання, скручування (прес), берпи і їх варіації. Робіть кожну протягом хвилини без зупинки. По можливості виконуйте в кожному наступному підході більше повторень.

Після закінчення прибирання обов'язково зробіть легку заминку що розслаблює, увімкніть спокійну музику, потягніться 5-10 хвилин і подумки похваліть себе за виконану роботу.

Прийміть освіжаючий душ — і гарний настрій вам гарантовано.