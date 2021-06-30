Сприятливі дні для городніх і садових робіт: що і коли можна садити в липні 2021

Настав липень - так звана середина дачного сезону. Крім постійних поливів, підгодівлі та прополювання поступово додаються роботи зі збору вже готового врожаю: дозрівають багато ягід, фруктів та овочів.

В основному, усі роботи в саду і городі в липні "підтримувальні". Однак все одно в посівному календарі є "місця", коли можна посадити щось "новеньке". Серед них: капуста, броколі, томат, огірки, цибуля, часник і багато іншого.

"Телеграф" склав для вас посівний календар для городника і садівника на липень 2021 року, аби ви знали, коли та що можна робити в середині літа.

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно вибирати черешню по зовнішньому вигляду, як визначити червиві і як зберігати ягоду.