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Німецькі екологи проти будівництва "Північного потоку-2"

Німецькі екологи проти будівництва "Північного потоку-2"
01:35 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини екології:Німецьке товариство захисту навколишнього середовища вимагає перевірити "Північний потік-2" з точки зору його впливу на екологію.

Про це повідомляє газета WirtschaftsWoche.

Голова товариства Саша Мюллер-Креннер заявив, що у відділення гірської інспекції міста Штральзунд направлено звернення про перевірку. Зокрема, екологів цікавлять питання, в яких умовах природний газ видобувається і переробляється в Росії і як він впливає на навколишнє середовище.

Учасники організації посилаються на правовий висновок інституту економіки та права Берлінського технічного університету. Припускається, що розрахунки про викиди метану внаслідок роботи газопроводу занижені.

"Є істотні докази того, що викиди метану від видобутку газу в Європі та Росії насправді вище, ніж передбачалося раніше, або ніж було зазначено виконавцями проєкту", - повідомляють екологи.

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Нагадаємо: цього тижня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді заявив, що Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Nord Stream 2.

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Все по темі:

США, Экология, Росія, Природній газ, Німеччина, Норми, Північний потік-2, Вплив, Видобуток, Саша Мюллер-Креннер.
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