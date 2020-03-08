Вагітна Кеті Перрі прокоментувала стать майбутньої дитини

Новини шоу бізнесу:Кілька днів тому 35-річна американська співачка оприлюднила свою вагітність у новій відеороботі.

З того часу у пресі не стихають новини про майбутнє поповнення у родині. Кеті Перрі зізналася, що досить складно переносить вагітність та мріє, щоб первістком стала дівчинка.

Вчора, 7 березня, знаменипта співачка взяла участь у фіналі чемпіонату світу з крикету серед жінок Вагітна Кеті Перрі продемонструвала округлий живіт: чарівні фото , який пройшов у Австралії. Захід став першою публічною появою Кеті Перрі після підтвердження чуток про її вагітність, які ширилися у мережі впродовж останнього місяця. Під час виступу зірка змінила три концертних образи, кожен з яких акцентував на її стані при надії.

Перед виступом серед численної аудиторії виконавиця влаштувала своєрідне спілкування з фанами, відповідаючи на їхні запитання. Більшість з них стосувалася вагітності кумира. Кеті Перрі не стала кривити душею та відверто розповіла шанувальникам про своє особисте життя. Вона не стала приховувати, що перша вагітність вже встигла вплинути на її самопочуття – вона вже відчула токсикоз.

Я так втомилася від зміни часових поясів. А ще перед перельотом я пошкодила ногу. Моє тіло змінюється, і, здається, я стаю трішки незграбною, – прокоментувала Кеті Перрі.

Схоже, співачка цілком розуміє та підтримує зацікавлення публіки й радо ділиться й іншими подробицями. Просто на очах у сотень глядачів Кеті Перрі завершила свій виступ словами: "Сподіваюсь, у нас буде дівчинка".

Нагадаємо, зірка оприлюднила вагітність Кеті Перрі вперше стане мамою у своєму новому кліпі на пісню Never Worn White. Майбутня матуся запевнила, що народження первістка – цілком обдуманий вчинок, який вони з коханим планували давно. Кеті Перрі вдалося віднайти баланс між роботою та особистим життям, що спровокувало її на новий етап у житті. Артистка також обрала досить неординарний спосіб, аби повідомити про вагітність своїх близьких. Вона приходила до будинку друзів з пляшкою вина, прикріпивши на ній етикетку з радісною новиною.