Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Вагітна Кеті Перрі прокоментувала стать майбутньої дитини

Вагітна Кеті Перрі прокоментувала стать майбутньої дитини
20:08 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Кілька днів тому 35-річна американська співачка оприлюднила свою вагітність у новій відеороботі.

З того часу у пресі не стихають новини про майбутнє поповнення у родині. Кеті Перрі зізналася, що досить складно переносить вагітність та мріє, щоб первістком стала дівчинка.

Вчора, 7 березня, знаменипта співачка взяла участь у фіналі чемпіонату світу з крикету серед жінок Вагітна Кеті Перрі продемонструвала округлий живіт: чарівні фото , який пройшов у Австралії. Захід став першою публічною появою Кеті Перрі після підтвердження чуток про її вагітність, які ширилися у мережі впродовж останнього місяця. Під час виступу зірка змінила три концертних образи, кожен з яких акцентував на її стані при надії.

Перед виступом серед численної аудиторії виконавиця влаштувала своєрідне спілкування з фанами, відповідаючи на їхні запитання. Більшість з них стосувалася вагітності кумира. Кеті Перрі не стала кривити душею та відверто розповіла шанувальникам про своє особисте життя. Вона не стала приховувати, що перша вагітність вже встигла вплинути на її самопочуття – вона вже відчула токсикоз. 

Я так втомилася від зміни часових поясів. А ще перед перельотом я пошкодила ногу. Моє тіло змінюється, і, здається, я стаю трішки незграбною, – прокоментувала Кеті Перрі. 

Схоже, співачка цілком розуміє та підтримує зацікавлення публіки й радо ділиться й іншими подробицями. Просто на очах у сотень глядачів Кеті Перрі завершила свій виступ словами: "Сподіваюсь, у нас буде дівчинка".

Тихо й без провокацій: Як пройшли жіночі марші в Києві (Відео)

Нагадаємо, зірка оприлюднила вагітність Кеті Перрі вперше стане мамою у своєму новому кліпі на пісню Never Worn White. Майбутня матуся запевнила, що народження первістка – цілком обдуманий вчинок, який вони з коханим планували давно. Кеті Перрі вдалося віднайти баланс між роботою та особистим життям, що спровокувало її на новий етап у житті. Артистка також обрала досить неординарний спосіб, аби повідомити про вагітність своїх близьких. Вона приходила до будинку друзів з пляшкою вина, прикріпивши на ній етикетку з радісною новиною.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Прогноз, Кэти Перри, Клип, Орландо Блум, Пологи, Дівчинка, Співачка, Вагітність, Первісток, Американська, Фанати, Стать Дитини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся