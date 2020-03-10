Єврокомісія оприлюднила пропозиції до "кліматичного" законодавства ЄС

Новини екології:Єврокомісія представила пропозиції до законодавства ЄС у сфері довкілля, яке має забезпечити перетворення Європи до 2050 року.

"Ми почали діяти сьогодні, щоб перетворити Євросоюз на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року. Кліматичний закон є правовою інтерпретацією наших політичних зобов’язань, він незворотно ставить нас на шлях до стабільного майбутнього. Цей закон є основою європейської Зеленої угоди. Він пропонує передбачуваність та прозорість для європейської промисловості та для інвесторів. Він задає напрямок для нашого "зеленого" зростання та гарантує, що перехід до нього буде поступовим і справедливим", - зазначила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як зазначається, разом із цим Єврокомісія представила пропозиції, які на законодавчому рівні закріплюють зобов’язання досягти нульового показника викидів парникових газів до 2050 року. Це буде можливим тільки за умови скоординованих дій на рівні ЄС і країн-членів.

Кліматичний закон містить механізми оцінки досягнутого прогресу, зокрема, виконання членами ЄС національних планів у сфері розвитку енергетики і кліматичних заходів, регулярні доповіді Європейського агентства з охорони довкілля та узагальнення наукових даних про кліматичні зміни та їх вплив. Досягнутий прогрес буде переглядатися кожні п’ять років, відповідно до глобальних цілей, визначених Паризькою кліматичною угодою.

Єврокомісія також визначить нові цілі ЄС щодо скорочення шкідливих викидів до 2030 року. Вже у червні 2021-го на основі досягнутих результатів вона уточнить додаткові показники скорочення шкідливих викидів до 2030 року.

До вересня 2023-го (а після цього що п’ять років), Єврокомісія оцінюватиме ефективність заходів, які вживаються на рівні ЄС та держав-членів для досягнення кліматичної нейтральності. Країни будуть зобов’язані виконувати відповідні рекомендації та надавати обґрунтовані пояснення, якщо не зможуть цього зробити. Єврокомісія, таким чином, буде оцінювати та корегувати траєкторію досягнення цілей щодо зменшення шкідливих викидів у період 2030-2050 рр.

"Поряд з урядовою політикою і регуляторними правилами відігравати свою роль у переході до кліматично-нейтрального Євросоюзу повинні всі сектори суспільства. Сьогодні ЄК започатковує громадські консультації щодо нового Європейського кліматичного пакту. Це широка ініціатива, яка дає можливість висловитися та зробити внесок у розробку оновлених кліматичних дій усім громадянам Євросоюзу та ключовим учасникам процесу. Такі публічні консультації будуть відкритими 12 тижнів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що результат громадського обговорення буде використаний для уточнення параметрів Європейського кліматичного пакту. Він має бути започаткований до Конференції ООН з кліматичних змін, наміченої на листопад 2020 року в Глазго.