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Забруднене повітря призводить до ожиріння: дослідження

Забруднене повітря призводить до ожиріння: дослідження
21:16 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини екології:Фахівці пов'язали брудне повітря з набором зайвої ваги.

Дослідники вперше довели, що забруднене повітря, яким дихають жителі мегаполісів, завдає важкої шкоди спільноті бактерій в їх кишківнику. А через зміни у структурі та функціях кишкової мікробіоти у людини підвищується ризик розвитку ожиріння і цукрового діабету, шлунково-кишкових розладів та інших хронічних захворювань.

Автори нової роботи відзначають: при вивченні негативного впливу забрудненого повітря на організм основна увага приділяється здоров'ю органів дихання. Так, всього через одну токсичну речовину легені здорової людини можуть з часом перетворитися на "легені курця".

Однак ряд робіт вказує і на інші "побічні ефекти" забруднення. Це в тому числі набір ваги та зміна здатності організму регулювати рівень цукру в крові.

Також було показано, що у відділеннях невідкладної допомоги люди частіше скаржаться на проблеми з шлунково-кишковим трактом в ті дні, коли концентрація забруднюваних речовин в повітрі особливо висока. Є дослідження, які показали, що молодь, на яку впливає велика кількість вихлопних газів, має більший ризик розвитку хвороби Крона.

В ході нової роботи американські дослідники проаналізували зразки фекалій, отриманих від 101 жителя Південної Каліфорнії. Їх середній вік становив 19,6 року.

Вчені застосували ультрасучасне секвенування всього геному, щоб визначити склад кишкової мікробіоти добровольців.

Також команда вивчила дані зі станцій моніторингу повітря, розташованих в тих районах, де проживали учасники. Фахівців зокрема цікавили концентрації озону, двоокису азоту та твердих частинок, зважених в повітрі.

З'ясувалося, що з усіх забруднювачів озон має найбільший вплив на різноманітність мікроорганізмів в кишківнику. А це, своєю чергою, може спровокувати розвиток ожиріння і діабету другого типу.

Крім того, в кишківнику людей, що піддавалися найбільшому впливу озону протягом останніх 24 годин, виявилося більше бактерій виду Bacteroides caecimuris, що свідчить про підвищений ризик розвитку ожиріння.

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В цілому ж дослідники виявили 128 видів бактерій, на які вплинуло збільшення концентрації озону. Уточнюється, що деякі з цих мікроорганізмів можуть впливати на вироблення інсуліну, інші продукують метаболіти, в тому числі жирні кислоти, які допомагають підтримувати цілісність кишкового бар'єра і запобігати запалення.

Ці дані були отримані з урахуванням віку, статі, індексу маси тіла, раціону учасників та інших факторів.

Надалі фахівці мають намір перевірити отримані дані в ході більш масштабних досліджень, а також з'ясувати, чи впливає забруднене повітря на формування кишкової мікробіоти під час внутрішньоутробного розвитку і в ранньому віці.

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Все по темі:

Экология, Организм, Смог, Misto, Повітря, Забруднення, Ожиріння.
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