Скачать
Понеділок, 16.03.2020
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті

Глобальне потепління зашкодить не всім тваринам

Глобальне потепління зашкодить не всім тваринам
16:44 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини екології:Виявляється, частина тварин не постраждає через підвищення температури.

Міжнародна команда вчених провела дослідження, яке показало, що танення льодовиків в результаті глобального потепління зашкодить тваринам, але не всім.

У новій роботі фахівці вивчили вплив льодовиків на морських мешканців, у тому числі на тихоокеанського лосося. Виявилося, що деякі популяції лосося можуть отримати вигоду з таких глобальних змін.

Вчені не раз говорили, що глобальне потепління може порушити звичний спосіб життя багатьох тварин, наприклад білих ведмедів. Через танення льодовиків білим ведмедям доводиться переїжджати на сушу, через що тварини витрачають значно більше енергії.

Але глобальне потепління небезпечне не для всіх тварин. Дослідники прогнозують, що в південних водах втрата холодних талих вод льодовиків в літні місяці може привести до низьких потоків води та підвищення температури води, що є проблемою як для дорослого, так і для молодого лосося.

Однак у більш північних водах відступ льодовика може створити нове середовище для проживання лосося, вважають вчені.

Забруднене повітря призводить до ожиріння: дослідження

Як показує останнє дослідження, 85% великих популяцій лососевих в західній частині Північної Америки мешкають на території з великим відсотком льодовиків. Очікується, що до 2100 року льодовики в цьому регіоні втратять до 80% свого об'єму льоду, що матиме значні наслідки для доступності середовища проживання лосося, потоків води і температури води.

Вчені впевнені: глобальне потепління призведе до того, що частина популяції лосося загине, не зумівши пристосуватися до нових умов, але інші стануть активно розвиватися в теплих водах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Земля, Температура, Глобальне потепління, Потепління.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини
04 Топ-5 еротичних фільмів для пеергляду під час карантину (Відео)
05 Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Медична маска своїми руками
Медична маска своїми руками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся