Глобальне потепління зашкодить не всім тваринам

Новини екології:Виявляється, частина тварин не постраждає через підвищення температури.

Міжнародна команда вчених провела дослідження, яке показало, що танення льодовиків в результаті глобального потепління зашкодить тваринам, але не всім.

У новій роботі фахівці вивчили вплив льодовиків на морських мешканців, у тому числі на тихоокеанського лосося. Виявилося, що деякі популяції лосося можуть отримати вигоду з таких глобальних змін.

Вчені не раз говорили, що глобальне потепління може порушити звичний спосіб життя багатьох тварин, наприклад білих ведмедів. Через танення льодовиків білим ведмедям доводиться переїжджати на сушу, через що тварини витрачають значно більше енергії.

Але глобальне потепління небезпечне не для всіх тварин. Дослідники прогнозують, що в південних водах втрата холодних талих вод льодовиків в літні місяці може привести до низьких потоків води та підвищення температури води, що є проблемою як для дорослого, так і для молодого лосося.

Однак у більш північних водах відступ льодовика може створити нове середовище для проживання лосося, вважають вчені.

Як показує останнє дослідження, 85% великих популяцій лососевих в західній частині Північної Америки мешкають на території з великим відсотком льодовиків. Очікується, що до 2100 року льодовики в цьому регіоні втратять до 80% свого об'єму льоду, що матиме значні наслідки для доступності середовища проживання лосося, потоків води і температури води.

Вчені впевнені: глобальне потепління призведе до того, що частина популяції лосося загине, не зумівши пристосуватися до нових умов, але інші стануть активно розвиватися в теплих водах.