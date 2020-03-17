Виявляється вихлопні гази не єдині забруднюють атмосферу

Новини екології:Рівень викидів безпосередньо залежить від шорсткості асфальту і коректного виставлення тиску.

Автомобільні шини викидають в повітря в 1000 разів більше шкідливих речовин, ніж вихлопні гази. Експерти зробили такий висновок після ряду випробувань на самому екологічному двигуні Euro 6d.

Щоб виміряти шкідливі викиди в атмосферу, експерти здійснили поїздку на одному з популярних хетчбеків, модель якого не називається, з самим екологічним в даний час двигуном Euro 6d. Згідно з результатами вимірів, на 1 км виділяється 5,8 г шкідливих речовин, що в 1289 разів більше максимального обсягу викидів сучасного двигуна, який становить 4,5 мг на км.

Експеримент проводився з використанням сучасної гуми і при правильному розподілі тиску в них. Рівень викидів безпосередньо залежить від шорсткості асфальту і коректного виставлення тиску.

Випробувачі розповіли, що екологічні норми для силових агрегатів все частіше стають більш жорсткими, але на шини подібні обмеження не поширюються. Після тестів було запропоновано ввести поняття «невихлопних» викидів, яким повинні відповідати всі автомобілі, в тому числі з електричними моторами.

Експерти вважають, що зниження маси транспортних засобів, використання покришок високої якості і постійна перевірка тиску в них призведе до зниження рівня забруднення навколишнього середовища.