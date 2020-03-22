Глобальне потепління: що загрожує людству

Новини екології:Вчені прорахували, що екстремальна спека вразить 1,2 мільярдів людей.

Вчені з Ратгерського університету в США прогнозують щорічний тепловий стрес з екстремальними температурами, який торкнеться районів, де зараз проживають 1,2 мільярда осіб.

Явище може встановитися через 80 років, якщо збережеться обсяг викиду парникових газів, а глобальна температура підвищиться на три градуси.

При цьому, за даними дослідників, планета вже нагрілася на 1,2 градуси вище рівня, який був відзначений в кінці XIX століття, повідомляє Phys.org.

Липень 2019 року був визнаний найспекотнішим на планеті за 140-річну історію метеоспостережень. Аномальна спека була зафіксована в Азії, Європі, Африці, Австралії та Новій Зеландії. Так, в Японії від спеки постраждали і були госпіталізовані 71 тисяча 452 людини, 129 з них померли.