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Супутник показав, які плюси карантину для повітря Європи

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Супутник показав, які плюси карантину для повітря Європи
09:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини екології:Супутник показав, як завдяки карантину очистилося повітря у Європі.

Європейське космічне агентство (ЄКА) продемонструвало, як почистішало повітря над деякими столицями у Європі після запровадження карантинних обмежень.

«Нові дані, засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в кількох великих містах Європи - включаючи Париж, Мадрид та Рим», - ідеться у публікації.

Супутник склав карту забруднення повітря та виявив значне падіння концентрації діоксиду азоту 14-15 березня 2020 року, що збігається із запровадженням суворих карантинних заходів. Для порівняння було взято середньомісячні показники березня 2019-го.

Як повідомляв Укрінформ, рівень забруднення повітря та парникових газів у деяких регіонах світу значно знизився через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу.

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Зокрема, американські науковці виявили, що в Нью-Йорку рівень чадного газу, який утворюється при роботі автомобіля, впав майже на 50% у порівнянні з минулим роком.

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Экология, Карантин, Атмосфера, Супутник.
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