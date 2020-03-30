Гігантська озонова дірка вперше відкрилась над Арктикою (Фото)

Новини екології:Низькі температури і сильний полярний вихор сприяли руйнуванню захисного озонового шару на Північному полюсі.

Ця озонова діра може стати найбільшою за всю історію спостережень. Вона становить конкуренцію відомої антарктичної озонової діри, яка формується в південній півкулі щороку, повідомляє Nature.com.

Рекордно низькі рівні озону відзначені в центральній частині Арктики, яка охоплює територію, що в 3 рази перевищує розміри Гренландії. Діра не загрожує здоров'ю людей і повинна зникнути в найближчі тижні, але це атмосферне явище стало безпрецедентним. Фахівці за атмосферою з Німецького аерокосмічного центру в Оберпфаффенхофені вважають, що це перший раз, коли можна говорити про справжню озонову діру в Арктиці.

Озон зазвичай утворює захисне покриття на висоті від 10 до 50 км над землею, захищаючи планету від ультрафіолетового випромінювання. Щороку взимку в Антарктиці низькі температури дозволяють хмарам накопичуватися над Південним полюсом. Хімічні речовини, які надходять з промислових джерел, запускають реакції, які руйнують озоновий шар.

Такі умови набагато рідше зустрічаються в Арктиці, яка має більш мінливі температури і зазвичай не схильна до витончення озонового шару. Але в цьому році потужні західні вітри на Північному полюсі затримали холодне повітря в полярному вихорі. При низьких температурах утворилися хмари і почалися реакції руйнування озону. До кінця березня спостерігалося падіння вмісту озону на 90% на висоті 18 км.

У найближчі тижні існує невелика ймовірність того, що діра може зміститися в більш низькі широти і населені райони. Людям слід застосовувати сонцезахисний крем, щоб уникнути сонячних опіків, вважають фахівці.