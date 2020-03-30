Скачать
Понеділок, 30.03.2020
Три міністерства залишились без керівників
Три міністерства залишились без керівників
Рада не прийняла доопрацьований держбюджет на 2020 рік
Рада не прийняла доопрацьований держбюджет на 2020 рік
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19

Гігантська озонова дірка вперше відкрилась над Арктикою (Фото)

Гігантська озонова дірка вперше відкрилась над Арктикою (Фото)
15:41 Сьогодні Телеграф gismeteo.ua Фото: Twitter

Новини екології:Низькі температури і сильний полярний вихор сприяли руйнуванню захисного озонового шару на Північному полюсі.

Ця озонова діра може стати найбільшою за всю історію спостережень. Вона становить конкуренцію відомої антарктичної озонової діри, яка формується в південній півкулі щороку, повідомляє Nature.com.

Рекордно низькі рівні озону відзначені в центральній частині Арктики, яка охоплює територію, що в 3 рази перевищує розміри Гренландії. Діра не загрожує здоров'ю людей і повинна зникнути в найближчі тижні, але це атмосферне явище стало безпрецедентним. Фахівці за атмосферою з Німецького аерокосмічного центру в Оберпфаффенхофені вважають, що це перший раз, коли можна говорити про справжню озонову діру в Арктиці.

Озон зазвичай утворює захисне покриття на висоті від 10 до 50 км над землею, захищаючи планету від ультрафіолетового випромінювання. Щороку взимку в Антарктиці низькі температури дозволяють хмарам накопичуватися над Південним полюсом. Хімічні речовини, які надходять з промислових джерел, запускають реакції, які руйнують озоновий шар.

Такі умови набагато рідше зустрічаються в Арктиці, яка має більш мінливі температури і зазвичай не схильна до витончення озонового шару. Але в цьому році потужні західні вітри на Північному полюсі затримали холодне повітря в полярному вихорі. При низьких температурах утворилися хмари і почалися реакції руйнування озону. До кінця березня спостерігалося падіння вмісту озону на 90% на висоті 18 км.

Перша в світі екояхта за $645 млн, що працює на водневому паливі (Відео)

У найближчі тижні існує невелика ймовірність того, що діра може зміститися в більш низькі широти і населені райони. Людям слід застосовувати сонцезахисний крем, щоб уникнути сонячних опіків, вважають фахівці.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Земля, Антарктида, Антарктика, Сонце, Глобальне потепління, Небезпека, Озон Дірка, Уф Промені, Випромінювання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
02 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
03 Веселі імпровізації в радянському кіно, які стали кіношедеврами
04 30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
05 Модні принти весна-літо 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Рівненщині з підозрою на коронавірус померла бабуся, її внук знаходиться в реанімації
На Рівненщині з підозрою на коронавірус померла бабуся, її внук знаходиться в реанімації
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
У голови Запорізької обласної ради виявили коронавірус
У голови Запорізької обласної ради виявили коронавірус
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся