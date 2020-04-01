В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року

Новини екології:З початку року в Україні виникло понад 13 тис. пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У березні число загорянь зросла, переважно через недбалість громадян, які спалюють сухостій, наражаючи на небезпеку таким чином і свої будинки.

Рятувальники зазначають, що пожежі на відкритих територіях можуть нашкодити не тільки природі, але й впливають на самопочуття людей, отруюючи повітря. Крім того, в їдкому диму можна задихнутися на смерть.

Так, протягом доби 26 березня на території Житомирської області було ліквідовано 35 пожеж сухої рослинності, на одному з яких був виявлений загиблий пенсіонер. Загоряння трави при дорозі помітили місцеві жителі.

Служба порятунку закликає всіх строго дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах! Перш за все, не слід розводити відкритий вогонь у лісовій зоні, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Категорично заборонено випалювати сміття і рослинні залишки!

Пожежі в екосистемах також можуть викликати важкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару грунту і загибель тварин.