У Києві зафіксували 144 пожежі в екосистемах

Новини екології:Лише за останню добу у Київській області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 га. Завдяки злагодженим діям рятувальників усі пожежі ліквідовано.

У столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 га. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею більше 30 га. Продовжується ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га. На вул. Івана Виговського зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у КМДА, сьогодні зранку лабораторія КАРС «Київська служба порятунку» провела заміри повітря на наявність перевищень продуктів горіння в різних точках Києва, оскільки вже другий тиждень поспіль кияни скаржаться на запах гарі в повітрі, який особливо відчутно вночі та вранці.

Зазначається, що заміри лабораторії показали перевищення продуктів горіння на всій території столиці. І це є результатом великої кількості пожеж в екосистемах Києва та Київської області.