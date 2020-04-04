Скачать
Субота, 04.04.2020
Головний санлікар пояснив, чому не відвідав епіцентр коронавірусу (Фото)
Головний санлікар пояснив, чому не відвідав епіцентр коронавірусу (Фото)
Кличко: Пів мільйона киян пішли у відпустки за свій рахунок
Кличко: Пів мільйона киян пішли у відпустки за свій рахунок
Біло-сині в оренді: хто з гравців Динамо може повернутись до лав команди
Біло-сині в оренді: хто з гравців Динамо може повернутись до лав команди
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

У Києві зафіксували 144 пожежі в екосистемах

У Києві зафіксували 144 пожежі в екосистемах
16:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини екології:Лише за останню добу у Київській області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 га. Завдяки злагодженим діям рятувальників усі пожежі ліквідовано.

У столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 га. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею більше 30 га. Продовжується ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га. На вул. Івана Виговського зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у КМДА, сьогодні зранку лабораторія КАРС «Київська служба порятунку» провела заміри повітря на наявність перевищень продуктів горіння в різних точках Києва, оскільки вже другий тиждень поспіль кияни скаржаться на запах гарі в повітрі, який особливо відчутно вночі та вранці.

В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року

Зазначається, що заміри лабораторії показали перевищення продуктів горіння на всій території столиці. І це є результатом великої кількості пожеж в екосистемах Києва та Київської області.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Экосистема, Київ, Пожежа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 PRIME Orchestra переспівали хіт Біллі Айліш "Bad Guy" (Відео)
02 Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY
03 Збірну Росії обікрали
04 Квітневі прем'єри: топ новинок для серіаломанів
05 Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде
Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде
У Франції чоловік із ножем напав на перехожих
У Франції чоловік із ножем напав на перехожих
У Кабміні пояснили, чому на вулиці треба ходити в масці
У Кабміні пояснили, чому на вулиці треба ходити в масці
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся