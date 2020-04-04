У Чорнобильській зоні горять 20 гектарів лісу

Новини екології:Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає.

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, на допомогу вогнеборцям направлено авіацію. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з м. Ніжин для гасіння пожежі у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. О 15:33 до місця пожежі вилетів гелікоптер ДСНС МІ-8", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усього до гасіння пожежі залучено понад 90 вогнеборців та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 рятувальників та 8 одиниць техніки. Працює авіація.

"Додатково до місця пожежі слідують 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.Створено резерв сил і засобів ДСНС", - додають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.