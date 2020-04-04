Скачать
Субота, 04.04.2020
Головний санлікар пояснив, чому не відвідав епіцентр коронавірусу (Фото)
Головний санлікар пояснив, чому не відвідав епіцентр коронавірусу (Фото)
Кличко: Пів мільйона киян пішли у відпустки за свій рахунок
Кличко: Пів мільйона киян пішли у відпустки за свій рахунок
Біло-сині в оренді: хто з гравців Динамо може повернутись до лав команди
Біло-сині в оренді: хто з гравців Динамо може повернутись до лав команди
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

У Чорнобильській зоні горять 20 гектарів лісу

У Чорнобильській зоні горять 20 гектарів лісу
19:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини екології:Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає.

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, на допомогу вогнеборцям направлено авіацію. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з м. Ніжин для гасіння пожежі у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. О 15:33 до місця пожежі вилетів гелікоптер ДСНС МІ-8", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усього до гасіння пожежі залучено понад 90 вогнеборців та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 рятувальників та 8 одиниць техніки. Працює авіація.

У Києві зафіксували 144 пожежі в екосистемах

"Додатково до місця пожежі слідують 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.Створено резерв сил і засобів ДСНС", - додають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Радиация, Лис, Пожежа, Чорнобильска зона.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 PRIME Orchestra переспівали хіт Біллі Айліш "Bad Guy" (Відео)
02 Квітневі прем'єри: топ новинок для серіаломанів
03 Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY
04 Збірну Росії обікрали
05 Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде
Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде
У Франції чоловік із ножем напав на перехожих
У Франції чоловік із ножем напав на перехожих
У Кабміні пояснили, чому на вулиці треба ходити в масці
У Кабміні пояснили, чому на вулиці треба ходити в масці
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся