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Для українців хочуть збільшити штраф за спалювання листя

Для українців хочуть збільшити штраф за спалювання листя
14:53 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини екології:Мінекоенерго проаналізує можливість для місцевої влади встановлювати системи відеоспостереження за пожежею.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища працює над законопроектом про збільшення штрафів за спалювання листя і сухої трави, написала в Facebook заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ірина Ставчук.

"Проінформую, що планує робити міністерство найближчим часом: спільно з комітетом опрацюємо проект закону про внесення змін щодо розміру штрафів. Я не прихильник драконівських штрафів, тому що часто спалювання відбувається через незнання, що це заборонено, або незнання інших способів обробки землі або утилізації листя, але поки штрафи дійсно дуже низькі", - зазначила вона.

За словами Ставчук, подібний законопроект виносився на розгляд попереднім парламентом, але так і не був прийнятий. Заступник міністра зазначила, то також планується звернення до Національної поліції із запитом про поточну статистику штрафування за відповідною статтею адміністративного кодексу, а також про спільну інформаційну кампанію та посилення контролю по всій території України.

Крім того, міністерство має намір проаналізувати можливість розширення постанови, яке затверджує перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, щоб місцева влада могла встановлювати системи відеоспостереження за пожежею у природних екосистемах.

У Чорнобильській зоні горять 20 гектарів лісу

Як повідомляв УНІАН, У Києві за період з 23 березня по 4 квітня рятувальники 131 раз виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах Києва, загальна площа яких становить понад 41 га.

4 квітня у Житомирській області внаслідок спалювання сухої трави згоріли чотири порожніх будівлі, житлові вдалося врятувати.

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Все по темі:

Листья, Україна, Минэкоэнерго, Суха трава, Спалювання, Штрафи, Відеоспостереження, Місцева влада.
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