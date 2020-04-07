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Вівторок, 07.04.2020
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У Чорнобильській зоні горить 10 гектарів лісу (Відео)

У Чорнобильській зоні горить 10 гектарів лісу (Відео)
09:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини екології:Через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження. Поліція встановила чоловіка, який підпалив ліс у Чорнобильській зоні.

 У Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення на ранок 7 квітня триває ліквідація лісової пожежі, наразі пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки спостерігається на площі близько 10,5 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7:00 на території Котовського лісництва Зони відчуження спостерігається пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське та селі Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га. Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають", - повідомили у відомстві.

До гасіння залучено 120 осіб та 29 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 54 рятувальники та 10 одиниць техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня здійснено 19 скидів – 38 т води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скид - 174 т води. Наразі вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.

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"Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,013 мР/год., Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (Чорнобиль – 0,2 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,55 мР/год, на КДП Дитятки 0,1 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,2 мР/год)", - додали у ДСНС.

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Все по темі:

ДСНС, Пожежа, Підпал, Чорнобильска зона, Київщина, Радіаційний фон.
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