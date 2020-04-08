Через масштабні пожежі українці подали петицію президенту Зеленському

Новини екології:У петиції на сайті Президента вказано, що в результаті систематичних (особливо весною 2020 року) підпалів сухої трави, дерев та інших біологічних залишків.

Українці просять президента України Володимира Зеленського посилити відповідальність за підпал сухої трави, дерев та інших біологічних залишків на території України. Петиція розміщена на сайті президента України.

У петиції вказано, що в результаті систематичних (особливо весною 2020 року) підпалів сухої трави, дерев та інших біологічних залишків на території всієї України природному середовищу, життю та здоров'ю людей та екосистемам України завдається значна шкода, а саме:

- знищується тваринний та рослинний світ (червонокнижні тварини та рослини),

- майнові збитки на пожежогасіння та подолання наслідків пожеж;

- небезпека життю та здоров`ю громадян України.

Зокрема, в результаті підпалу сухої трави в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і розповсюдження радіоактивних решток по навколишнім населеним пунктам, зокрема столиці, громадяни України наражаються на небезпеку зазнати радіоактивного опромінення внаслідок пожежі, що як ми знаємо з досвіду, має непоправний вплив на здоров`я людей та майбутні покоління.

Автори петиції просять Президента України, у найкоротші строки виступити із законодавчо ініціативою та сприяти прийняттю законів, які будуть гарантувати наступне:

1. Збільшення штрафу за підпал сухої трави у 1000 разів у порівнянні зі встановленим ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та введення альтернативного виду відповідальності у вигляді громадських робіт (прибирання парків, вулиць, туалетів загального користування та ін..). строком від 6 місяців, якщо майновий стан порушника не дозволяє сплатити суму штрафу.

2. Доповнення частини 1 статті 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України діянням по підпалу сухої трави, дерев та інших біологічних залишків у заповідних зонах, національних парках, територіях, які охороняються, та Зоні відчудження Чорнобильської АЕС .

3. Направлення надходжень від сплати порушниками штрафів на фінансування роботи відповідних контролюючих органів.

4. Виплату винагороди у розмірі 10% від сплаченої порушником суми штрафу викривачам осіб, які скоїли підпал.

5. Чітке визначення органів державної влади, які будуть здійснювати контроль та притягнення порушників до відповідальності. Забезпечення цих органів необхідними засобами для реалізації покладених на них обов’язків.

Зараз за неї проголосувало 2274 українців. Щоб петиція була розглянута Володимиром Зеленським, її повинні підписати 25 тис. чоловік. Для збору підписів ще є 89 днів днів.