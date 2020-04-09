Ще одна приємна зміна в екології завдяки пандемії

Новини екології:Зміна клімату може також збільшити популяцію медуз.

На півдні Філіппін прибережні води пляжів заполонили тисячі рожевих (томатних) медуз через відсутність туристів у зв'язку з коронавірусів і каранатіном.

Таке яскраве і незвичайне видовище зняв на відео морський біолог Шелдон Рей Боко з австралійського Університету Гріффіта. У своєму "Твіттері" він написав, що томатні медузи Crambione cf. Mastigophora заполонили пляжі Коронг Коронг в муніципалітеті Ель-Нідо, на півночі Палавана. Зазвичай медузи з'являються в місцевих водах в кінці січня або в лютому, однак через поєднання різних природних факторів в цьому році медузи з'явилися біля острова тільки в березні.

Як повідомили в Департаменті навколишнього середовища і природних ресурсів Філіппін, медуз регулярно приносить в затоку Коронг Коронг океанічна течія. А оскільки місцеві жителі сидять по домівках на карантині, тварини залишилися недоторканими і стали процвітати у порожніх пляжів.

Також однією з причин "цвітіння" медуз могло бути і зміни клімату, оскільки медузи краще розмножуються в водах з більш низьким рівнем кисню, а надмірний вилов риби тільки допомагає їм позбутися від конкурентів за їжу і від потенційних ворогів.