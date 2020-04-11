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Субота, 11.04.2020
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В Індії вперше за останні 30 років видно Гімалаї

В Індії вперше за останні 30 років видно Гімалаї
00:27 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини екології:Просто на горизонті раптом з'явився гірський ланцюг, якого не бачили вже 30 років.

Жителі деяких районів Індії вперше за 30 років побачили з вікон своїх будинків снігові вершини Гімалаїв і тепер не можуть відірвати очей від мальовничих пейзажів. А причиною цьому став суворий карантин.

На вулицях і полях не ведуться роботи, люди зрідка залишають домівки, повітря стає чистішим і природа показує вражаючі речі, пишуть місцеві жителі в Твіттер.

Так, наприклад, жителі міста Джаландхар спостерігають Гімалаї з початку квітня.

Ще одна приємна зміна в екології завдяки пандемії

Просто на горизонті раптом з'явилися вершини гірського ланцюга, якого не бачили вже 30 років. І, незважаючи на те, що від населеного пункту до неї цілих 200 км, навіть на фото гори виглядають так близько, ніби до них просто рукою подати.

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Все по темі:

Экология, Карантин, Эверест, Горизонт, Гори, Джомолунгма, Гімалаї.
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