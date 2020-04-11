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У Чорнобильській зоні вже тиждень не можуть погасити пожежу

У Чорнобильській зоні вже тиждень не можуть погасити пожежу
10:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини екології:Радіаційний фон по Києву та області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У зоні відчуження та безумовного відселення все ще продовжують гасити лісові пожежі. Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 11 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Cпостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожеж залучено 312 чоловік та 83 одиниці техніки, в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води (літаки АН – 32 здійснили 8 скидів – 64 т води та вертольоти МІ – 8 здійснили 88 скидів – 176 т води).

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У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)

Як повідомлялося, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

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Радиация, ДСНС, Пожежа, Чорнобильска зона.
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