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Відтепер в Україні будуть сплачувати штраф за навмисний підпал

Відтепер в Україні будуть сплачувати штраф за навмисний підпал
13:56 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Pinterest

Новини екології:Штрафні санкції будуть посилені.

Боротися з пожежами в екосистемах потрібно системно - підвищенням штрафів, залученням нових технологій і вихованням молоді. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час програми "Свобода слова", передає прес-служба МВС.

"Лісові пожежі - це проблема для всього світу. У цьому році весь світ спостерігав за пожежами в Австралії. За минулий рік в Україні було 17 000 лісових пожеж. Як правило, рятувальникам вдається їх локалізувати на початкових етапах. Але в цьому році зима була малосніжною, тому земля суха і локалізувати пожежі складніше. У 96% випадків лісові пожежі - це діяльність людини", - зазначив Антон Геращенко.

Він додав, що уряд вже ініціював збільшення розміру штрафів за умисні підпали, однак, для ефективної боротьби з пожежами в екосистемах цього не достатньо.

"Звичайно ми будемо просити депутатський корпус зробити покарання і штрафи за умисні підпали більш жорсткими. Однак, самі штрафи цю проблему не вирішать. Ми наполягаємо на тому, щоб любов і повагу до природи і лісі прищеплювали зі школи. Ми звернемося до міністра освіти з пропозицією ввести спеціальні години занять, щоб діти розуміли, що природу треба поважати", - зазначив він.

У Чорнобильській зоні вже тиждень не можуть погасити пожежу

Антон Геращенко наголосив, що необхідно вкладати кошти і залучати технології в лісові господарства.

«Наступне питання - це зміна політики лісових господарств. Саме лісники повинні залучати технології, щоб запобігти пожежі. Набагато простіше пожежу попередити, ніж її ліквідувати», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

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Пожежі, Чорнобильска зона, Штрафи, Навмисний підпал.
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