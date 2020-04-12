Скачать
Неділя, 12.04.2020
В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях

Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях
09:09 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини екології:Зазначається, що 12-13 квітня по Києву та Київській області також переважатиме висока (4 класу), в Чорнобилі надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

12-13 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

За поточною інформацією ДСНС, станом на 7:00 12 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв на Київщині. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Станом на 7:00 12 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв на Житомирщині локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 2 осередків на загальній площі близько 6 га (за добу ліквідовано 1 осередок на площі близько 2 га).

Відтепер в Україні будуть сплачувати штраф за навмисний підпал

Нагадаємо, вчора ввечері у Броварах сталася велика пожежа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Синоптики, Підпал, Регіони, Небезбека, Надзвичайна пожежна небезпека.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Книги, які ти не помітиш як прочитав
03 Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
04 Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
05 Що робити, щоб не занудитися на карантині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях
Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся