Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях

12-13 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
За поточною інформацією ДСНС, станом на 7:00 12 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв на Київщині. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.
Станом на 7:00 12 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв на Житомирщині локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 2 осередків на загальній площі близько 6 га (за добу ліквідовано 1 осередок на площі близько 2 га).
Нагадаємо, вчора ввечері у Броварах сталася велика пожежа.