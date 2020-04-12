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У зоні відчуження до сих пір гасять пожежі

У зоні відчуження до сих пір гасять пожежі
13:13 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: telegram

Новини екології:ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Про це повідомляє прес-центр МВС України.

Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 353 чоловіки та 89 одиниць техніки, з них від ДСНС 294 чоловіки особового складу та 64 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 11 квітня здійснено 107 скидів – 250 т води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Оголошено надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год, на КДП Дитятки 0,01 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год).

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Все по темі:

Экология, ДСНС, Підпал, Пожежі, Зона відчуження, Чорнобильска зона.
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